يلا kora مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي كورة شوت live

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الخميس 06/فبراير/2020 - 07:07 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

يواصل فريق نادي أهلي جدة مشواره ببطولة الدوري السعودي بمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم.

المباراة المقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتفاق الساعة الـ 7:20 بتوقيت القاهرة، والـ 8:20 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي
ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والاتفاق على قناة السعودية 2 إتش دي، بتعليق سمير المعيرفي.

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