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إلهام شاهين تؤدي واجب العزاء في نادية لطفي

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:15 م
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إلهام شاهين
إلهام شاهين
لمياء علي
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ووصلت منذ قليل الفنانة إلهام شاهين إلى العزاء، كما حرصت الفنانة دلال عبد العزيز على أن تكون أول الحاضرين هناك.

وكانت نادية لطفي تعاني من أزمة صحية خلال الأيام الماضية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وتم وضعها بغرفة العناية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، ومنع الزيارة عنها في الأيام الماضية لسوء حالتها الصحية.
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