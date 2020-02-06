إدريس والعايدى وصميده يقلدون أبطال بطولة دمياط للسباحة الميداليات

اختتمت مساء اليوم الخميس بطولة منطقة دمياط للسباحة القصيرة التى أقيمت فى مجمع حمامات السباحة الأوليمبى بنادى اوليمبيا الرياضى بمدينة دمياط الجديدة فى المراحل السنية المختلفة ، شارك فى البطولة نحو 320 سباحا وسباحة مثلوا 12 ناديا من المحافظة ، حيث قام المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة إتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بتقليد الفائزين الميداليات ومعه ، محمد العايدى رئيس نادى اوليمبيا ، وإسلام صميده رئيس منطقة دمياط للسباحة .









حصل على كأس أحسن سباح فى مرحلة 11 عاما أولاد مناصفة السباح لؤى كريم "اوليمبيا" والسباح على تامر " اوليمبيا" ، وفى نفس المرحلة للبنات فازت السباحة سلمى حسام " اوليمبيا" ، وفى 12 عاما أولاد فاز محمد حسام " رأس البر" ، وفى البنات فازت مناصفة وفاء قنديل "النهضة" فريدة البريشى " رأس البر " ، وفى مرحلة 13 عاما أولاد فاز يوسف يحيى العايدى " رأس البر " ، وفى البنات نبيلة حسن نادى " المستقبل " ، وفى 14 عاما أولاد السباح أحمد محمد تعليب " رأس البر" ، وفى 15 عاما أولاد السباح محمد ياسر عمر بطل مصر وأفريقيا " رأس البر " ، وفى مرحلة عمومى رجال فاز بكأس احسن سباح اللاعب على أبو العز " رأس البر " ، وفى عمومى آنسات فازت هدى جمال كيوان " رأس البر " .









حضر البطولة شيوخ السباحة بمحافظة دمياط ، منهم الحاج أحمد زهران الرئيس الشرفى لمنطقة دمياط للسباحة ، وإسلام صميده رئيس المنطقة ، والمهندس عصام الشيال رئيس نادى رأس البر ، والدكتور عبد الله البساطى رئيس نادى المستقبل ، والدكتور محمد دسوقى المدير الفنى لمنتخبات مصر القومية للسباحة القصيرة ، وحسين عامر المدير الفنى لمنتخب مصر لسباحة المياه المفتوحة ، ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط ونائب رئيس المنطقة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومنهم آبراهيم الخياط أمين الصندوق ، والدكتور هيثم زعلوك السكرتير العام ، وسامح حسان ومحمد زهران عضوا مجلس إدارة المنطقة .