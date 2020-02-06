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إدريس والعايدى وصميده يقلدون أبطال بطولة دمياط للسباحة الميداليات

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:02 م
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بوابة الفجر
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اختتمت مساء اليوم الخميس بطولة منطقة دمياط للسباحة القصيرة التى أقيمت فى مجمع حمامات السباحة الأوليمبى بنادى اوليمبيا الرياضى بمدينة دمياط الجديدة فى المراحل السنية المختلفة ، شارك فى البطولة نحو 320 سباحا وسباحة مثلوا 12 ناديا من المحافظة ، حيث قام المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة إتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بتقليد الفائزين الميداليات ومعه ، محمد العايدى رئيس نادى اوليمبيا ، وإسلام صميده رئيس منطقة دمياط للسباحة .


حصل على كأس أحسن سباح فى مرحلة 11 عاما أولاد مناصفة السباح لؤى كريم "اوليمبيا" والسباح على تامر " اوليمبيا" ، وفى نفس المرحلة للبنات فازت السباحة سلمى حسام " اوليمبيا" ، وفى 12 عاما أولاد فاز محمد حسام " رأس البر" ، وفى البنات  فازت مناصفة وفاء قنديل "النهضة" فريدة البريشى  " رأس البر " ، وفى مرحلة 13 عاما أولاد فاز يوسف يحيى العايدى " رأس البر " ، وفى البنات نبيلة حسن نادى " المستقبل " ، وفى 14 عاما أولاد السباح أحمد محمد تعليب " رأس البر" ، وفى 15 عاما أولاد السباح محمد ياسر عمر بطل مصر وأفريقيا " رأس البر " ، وفى مرحلة عمومى رجال فاز بكأس احسن سباح اللاعب على أبو العز " رأس البر " ، وفى عمومى آنسات فازت هدى جمال كيوان " رأس البر " .


حضر البطولة شيوخ السباحة بمحافظة دمياط ، منهم الحاج أحمد زهران الرئيس الشرفى لمنطقة دمياط للسباحة ، وإسلام صميده رئيس المنطقة ، والمهندس عصام الشيال رئيس نادى رأس البر ، والدكتور عبد الله البساطى رئيس نادى المستقبل ، والدكتور محمد دسوقى المدير الفنى لمنتخبات مصر القومية للسباحة القصيرة ، وحسين عامر المدير الفنى لمنتخب مصر لسباحة المياه المفتوحة ، ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط ونائب رئيس المنطقة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومنهم آبراهيم الخياط أمين الصندوق ، والدكتور هيثم زعلوك السكرتير العام ، وسامح حسان ومحمد زهران عضوا مجلس إدارة المنطقة .
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