عاجل.. جونسون لنتنياهو: يجب أن تكون القدس عاصمتين لفلسطين وإسرائيل





أعلن مصدر رسمي، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة أن "تكون القدس عاصمتين لإسرائيل والفلسطينيين".





كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، على رفض لندن لأي ضم أحادي للأراضي، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





​هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".



