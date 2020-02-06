عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

live watch: «يالا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي ON Sport HD Live HD هدف plus

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري" يستضيف  الاهلي فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولكل عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة جماهير القلعة الحمراء ننشر بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير وكان فريق بيرامديز قد أصدر بيان بعد إذاعة المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت وأهدى المباراة للتلفزيون المصري ولإدارة النادي الأهلي.

ويحتل النادي الأهلي ترتيب جول الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة خاضها حقق الفوز في المباريات كلها دون تعادل أول خسارة محققا العلامة الكاملة.

ويسعى النادي الأهلي إلى مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط من مباراة بيراميدز القوية حتى الوصول إلى منصات التتويج باللقب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير كما يدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة خاضها حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 5 وخسر في 3 مباريات.


ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو ساعٍ إلى الثأر من فريق بيراميدز، والذي فشل النادي الأهلي في تحقيق أي فوز عليه حتى الآن منذ انطلاق مسيرته الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر تايم سبورت وأون سبورت بشكل حصري.

وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز في ثلاث مناسبات الموسم الماضي، مباراتان بالدوري الممتاز، ومباراة في الكأس، والتي ودع من خلالها الأهلي كأس مصر ورحل عن الفريق في ذلك الوقت الأورجوياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز وهو ساعٍ أن يثبت تفوقه في رابع مناسبة على النادي الأهلي إلا أنه متخوف من الحالة الفنية الجيدة الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية بالدوري الممتاز.

ويتصدّر النادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

ويسعى فريق بيراميدز إلى الدخول في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري وتضييق الخناق على النادي

الأهلي الذي يتصدر الترتيب. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير

تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

وفي خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

وفي خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جونيور أجاي

وفي خط الهجوم : مروان محسن

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الخميس 6 فبراير موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

أخبار تهمك

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

رسميا.. بوابة الازهر الالكترونية تنشر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | ادخل هنا للحصول link مشيخة الأزهر الشريف

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. وقرار مفاجئ من مدرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم بالدوري المصري

منذ 40 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ يوم

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD

منذ ساعة الا ربع

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. كوتينيو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بوابة الازهر azhar | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر اضغط هنا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعة و نصف

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

06:00 م

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

06:41 م

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status