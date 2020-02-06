KORA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز جودة عالية بدون تقطيع

KORA ONLINE يحل الفريق الكروي بالنادي الأهلي kora star bls مساء اليوم الخميس ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز yalla shoot ضمن منافسات الجولة السادسة عشر kora online bls من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020 on sports live.





YALLA SHOOT موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

KORA LIVE ستقام المباراة بملعب الدفاع الجوي، كورة أون لاين بلس مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، يلا شووت مباراة الأهلي ضد بيراميدز جودة عالية بدون تقطيع التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز جودة عالية كورة ستار.





KORA STAR ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ON SPORTS يحتل الأهلي المركز الأول time sports في جدول ترتيب الدوري المصري kora star bls برصيد 36 نقطة محققا العلامة الكاملة، on sports بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس YALLA SHOOT برصيد 26 نقطة KORA LIVE.





TIME SPORTS القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

KORA GOAL وسيتم بث المباراة كورة أون لاين بلس مباراة الأهلي ضد بيراميدز جودة عالية بدون تقطيع عبر قناتي أون سبورت، كورة ستار بلس مباراة الأهلي اليوم وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بين بيراميدز والشركة الراعية كورة جول لايف مباراة الأهلي اليوم سيتم بث المباراة عبر التليفزيون المصري أون سبورت اتش دي لايف مباراة الأهلي ضد بيراميدز جودة عالية وقناة النادي الأهلي فقط بحسب بيان نادي بيراميدز رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز جودة عالية كورة ستار بلس.





YALLA SHOOT تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم ضد بيراميدز

KORA LIVE ومن المقرر أن يبدأ السويسري kora star bls رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي اللقاء yalla shoot بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة”.

خط الهجوم: جونيور أجاي، حسين الشحات ومروان محسن.





KORA STAR BLS مواجهات الأهلي ضد بيراميدز

KORA LIVE BLS كان الأهلي قد خسر مباراتي Kora online bls الموسم الماضي أمام بيراميدز بنتيجة 2- 1 في yalla shoot الدور الأول و 1- صفر في الدور الثاني Kora online Kora star Kora live.



