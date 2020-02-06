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بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري| مشاهدة مباراة الاهلي اليوم Pyramids vs Al ahly live

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:56 م
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الاهلي
الاهلي
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ، في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري.

- موعد مباراة الأهلي وبيراميدز لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وبيراميدز حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، في قمة منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي وبيراميدز
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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