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السجن 3 سنوات لعاطل لتزويره في محررات رسمية

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد حسن منيع والمستشار إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن 3سنوات للمتهم "م.م.أ" عاطل لاتهامه بالتزوير في المحررات الرسمية.

تعود القضية رقم 11291 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة، بقيام شخص بتزوير في محررات رسمية توكيل رسمي عام.

كانت توصلت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة توصلت قيام المدعو "م.م.أ" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي التوكيل رقم 1870 لسنة 2017 حرف د توثيق مكتب ندى الاتحاد، واستخدمه في بيع شقتين بعقار أمام الإدارة التعليمية بالمنتزه بدون وجه حق.

وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
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مصر محررات رسمية الاسكندرية اخبار

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