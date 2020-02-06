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يلا شوت ON Sport مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي Pyramids

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:49 م
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الاهلي
الاهلي
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إليكم رابط يوتيوب بث مباشر مباريات الأهلي (كورة أونلاين)، شاهد روابط بث مباشر KORA STAR لمباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الخميس 6 – 2 – 2020، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي بجودة فائقة تناسب مختلف السرعات ، بث مباشر رابط الاسطورة مباراة (ALAHLY VS PRYMDIES) في الجولة 16 من الدوري الممتاز بدون تقطيع على كورة ستار بث مباشر مباراة الأهلي اليوم – تابع بث مباشر مباريات بيراميدز.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس (YALLA SHOOT)| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي:
تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، متابعة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز، مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري المصري بجودة فائقة – تابع كورة جول بث مباشر مباراة الأهلي بدون تقطيع KORA LIVE.

متابعة البث المباشر لمباريات الدوري المصري رابط شغال (يوتيوب)| متابعة بث مباشر مباراة الأهلي (كورة ستار):
كورة أونلاين – بث مباشر مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري (NOW MATCH) – كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي KORA ONLINE حيث يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم وفي رصيده 36 نقطة يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، ويسعي لتحقيق الفوز لمواصلة الانفراد بصدارة الترتيب ، بينما يتواجد فريق بيراميدز بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة ويحاول تحسين مركزه في البطولة المحلية.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز COOL KORA| شاهد بث مباشر مباراة الأهلي KORA LIVE:
تذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الخميس بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري عبر قناة ON SPORT على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853 أفقي، وقناة TIME SPORTS على تردد 11449، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.

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