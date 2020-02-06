محمد محمود يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

حرص محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في ملعب الدفاع الجوي من أجل مؤازرة الفريق الاحمر أمام بيراميدز.



ويغيب محمد محمود عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة حيث يغيب عن الفريق الأحمر منذ شهر أكتوبر الماضي.



ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم بالفوز في 12 مباراة فيما يأتي بيراميدز في المركز الخامس بـ26 نقطة.