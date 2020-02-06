تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهده محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات بجامعة المنصورة بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.



تم خلال المؤتمر استعراض عرض تقديمي لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الجامعة والوزارة واستعراض نماذج من المستفيدين من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وتضمن برنامج الزيارة تفقد مبني معهد تكنولوجيا المعلومات وأعمال الإنشاء به وزيارة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات وتفقد مشروع التشخيص والعلاج عن بعد.



وقد أشاد وزير الاتصالات بالجهود التي تبذلها محافظة الدقهلية والتيسيرات التي تضمن تنفيذ مشروع التحول الرقمي وإعادة صياغة البريد المصري ليكون منتدي للخدمات الحكومية بالمحافظة.

تشهد محافظة الدقهلية تعاون مشترك بين المحافظة ووزير الاتصالات وجامعة المنصورة لتغظيم الاستفادة من تقنية التحول الرقمي.وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك اتفاق وثيق بين كل من المحافظة وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات على تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي لتقديم خدمات فائقة ومتميزة للمواطنين علي أرض محافظة الدقهلية.