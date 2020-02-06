عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تشهد محافظة الدقهلية تعاون مشترك بين المحافظة ووزير الاتصالات وجامعة المنصورة لتغظيم الاستفادة من تقنية التحول الرقمي. 

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك اتفاق وثيق بين كل من المحافظة وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات على تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي لتقديم خدمات فائقة ومتميزة للمواطنين علي أرض محافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهده محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات بجامعة المنصورة بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.

تم خلال المؤتمر استعراض عرض تقديمي لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الجامعة والوزارة واستعراض نماذج من المستفيدين من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتضمن برنامج الزيارة تفقد مبني معهد تكنولوجيا المعلومات وأعمال الإنشاء به وزيارة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات وتفقد مشروع التشخيص والعلاج عن بعد.

وقد أشاد وزير الاتصالات بالجهود التي تبذلها محافظة الدقهلية والتيسيرات التي تضمن تنفيذ مشروع التحول الرقمي وإعادة صياغة البريد المصري ليكون منتدي للخدمات الحكومية بالمحافظة.
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
تعرف على خطة تعميق أواصل التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات للتحول الرقمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظة الدقهلية تنمية الدقهلية اخبا

أخبار تهمك

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 39 دقيقة

بوابة الازهر azhar | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر اضغط هنا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

منذ ساعة و نصف

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم بالدوري المصري

منذ 40 دقيقة

رسميا.. بوابة الازهر الالكترونية تنشر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | ادخل هنا للحصول link مشيخة الأزهر الشريف

منذ ساعة و 10 دقيقة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعة و 21 دقيقة

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعة و 16 دقيقة

أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. وقرار مفاجئ من مدرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعة و نصف

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ يوم

تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. كوتينيو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يناقش بدء تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة

الاتصالات: حصر جميع أملاك الأوقاف بالجمهورية وبناء قاعدة بيانات جغرافية لها

وزير الاتصالات: محافظة أسوان في قلب النهضة المصرية ومحل اهتمام من الحكومة (فيديو)

تنفيذ 4 مشروعات جديدة.. ننشر تفاصيل زيارة وزير الاتصالات لسوهاج

تعرف على خطة محافظ الدقهلية للتحول الرقمي

وزير الاتصالات يصل إلى الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

06:00 م

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

06:41 م

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status