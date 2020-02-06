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خبير: توقعات بإنفراجة قوية بالبورصة بعد تخفيض أسعار الطاقة

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:44 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، أن مؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع، وأغلق المؤشر الرئيسي أعلي مستوي المقاومة الهام عند 14100 نقطة، حيث كانت حركتة عرضية محدودة ما بين مستويات 13700 إلي 14000 نقطة ،  ولم يستطيع تجاوزها أكثر من مرة نتيجة لضعف العزم وقلة السيولة.

وأوضح الخبير لـ" الفجر " أنه مع خبر تقديم عرض شراء حصة فودافون العالمية بمصر والتي تمثل 55% من فودافون مصر بقيمة 2.4 مليار دولار إنتعش أداء الأسهم بشكل عام خاصة مع الأخبار المتداولة عن قرب تخفيض سعر الطاقة والذي سوف يعود بالإيجاب خاصة على الشركات الصناعية التي تستهلك طاقة كبيرة في انتاجها.

وتوقع الخبير، استمرار الأداء الإيجابي والثبات أعلي مستوي 14100نقطة تمهيدا لاستهداف 14300 نقطة ثم 14500 نقطة خلال الاسبوع المقبل، خاصة أن البورصات العالمية حققت مستويات تاريخية خلال هذا الأسبوع .

وتابع: "بعد الثبات أعلي مستوي 14100 نقطة والذي يعد بداية الصعود الحقيقي بعد الخروج من هذا النفق الضيق ستكون هناك الإنفراجة قوية".
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الكلمات المفتاحية

فودافون المصرية فوادفون العالمية توقعات البورصة البورصة المصرية

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