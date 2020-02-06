مبادلة في أرقام قمصان لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

قرر مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبادلة رقم قميصه قبل مواجهة بيراميدز، بالدوري العام.



وسيرتدي مروان محسن، القميص رقم 9 الذي كان يرتديه المغربي وليد أزارو قبل رحيله.



بينما استقر أليو بادجي على إرتداء القميص رقم 18 والذي كان يرتديه مروان محسن من قبل.



ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز، مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.