بـ "طبنجة".. تفاصيل تعدي طالب على دكتور جامعي في الإسكندرية

شهدت كلية تجارة جامعة الإسكندرية، قيام طالب بالفرقة الثانية بالتعدي على مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدمًا زجاجة بنزين وطنبجة، ما تسبب في إصابته ونقله على الفور بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.



تعود بداية الواقعة، عندما حرر الدكتور محمود رجب محمود، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكونترول بكلية التجارة جامعة الإسكندرية محضر غش للطالب بالفرقة الثانية بذات الكلية "انتظام" ويدعى ""محمد. م. أ. م" خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.



ووفقًا لمحضر الغش المحرر فقد رصد رئيس الكونترول الطالب أثناء تشاجره مع الملاحظ داخل اللجنة بصوت مرتفع محاولًا إحداث شغب.



وأضاف الأستاذ الجامعي في المحضر أن الطالب تحدث معه بطريقة غير لائقة ورفض الخروج من اللجنة ودفعه إلى الخلف، وباستدعاء الأمن دفعهم أيضًا وتهجم عليهم ما أدى لإثارة الشغب داخل لجنة الامتحان.



وبإحالة محضر الغش إلى الشئون القانونية للتحقيق، أصدر مجلس التأديب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، قرارًا بفصل الطالب لمدة عام دراسي.



وفام الطالب المذكور بالدخول الي مكتب الدكتور المساعد وسكب علي المكتب زجاجة بنزين وعلى رأس الدكتور وقام بالتعدي عليه بالضرب بكعب الطبنجة وإصابته وفر هاربًا.



وعلى الفور أمر اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث لضبط الطالب بعد فراره مستخدمًا دارجة بخارية كانت في انتظاره خارج باب كلية حقوق.



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على الطالب، وتحرير محضر بقسم شرطة باب شرقي وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.