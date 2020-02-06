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بعد تعاونها مع تامر حسني في "اطمن".. عاليا تستعد لطرح "روق علينا"

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:43 م
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عاليا
عاليا
نور طلعت
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تستعد المطربة عاليا، إلى العودة من جديد لخوض تجربة الغناء بعد  تعاونها منذ عدة سنوات مع الفنان تامر حسني، في أغنية "اطمن" حيث تطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "روق علينا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وروجت عاليا، عن أغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية  بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بنشرها بوستر تشويقي للأغنية.

 

أغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

 

وتتمنى عاليا، أن تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً فور طرحها، مؤكده على أن الفيديو كليب يضم أكثر من مفاجأة.

 

جدير بالذكر أن تامر حسني اكتشف موهبة عاليا منذ أكثر من 10 أعوام حيث تعاونت معه في غناء أغنية "اطمن" وهي ضمن أغاني ألبوم "اخترت صح" الذي تم إصداره عام 2010.

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