دبلوماسي سابق عن عودة الصيادين من اليمن: مصر لا تفرط في أبنائها

قال السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق، إن الصيادين المصريين الذين احتجزوا في اليمن كانت ظروفهم بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعاونت في الإفراج عن الصيادين بعد تقدم أهاليهم بشكوى إلى مجلس النواب التي رفعت بعد ذلك إلى وزارة الخارجية.



وتابع "العربي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن نجاح مصر في الإفراج عن الصيادين كان تتويجًا لجهد جميع أجهزة الدولة، وقرار إرسال طائرة لإعادة إرسالهم لمصر، يعطي رسالة للجميع بأن مصر تقف وراء أولادها في أي مكان، ولن تتركهم أو تتخلى عنهم.



وتمنى أن لا يقع أحد الصيادين في مثل هذه الأخطاء مرة أخرى، من خلال الذهاب للصيد في المياه الدولية، خاصة أن هذه المشكلة قديمة وتتكرر.

