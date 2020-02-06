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عضو بـ"صحة البرلمان": ختان الإناث يشبه عمليات الإجهاض

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:42 م
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النائبة إلهام المنشاوي
النائبة إلهام المنشاوي
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عمليات ختان الإناث التي يقوم بها بعض الأطباء تشبه تماما عمليات الإجهاض، مؤكده أن نتيجتها مأسوية على الفتاة في المستقبل وقد تؤدي إلى الوفاة خاصة بعد وفاة طفلة أسيوط ضحية الختان منذ عدة أيام.

وطالبت "المنشاوي" في تصريح إلى "الفجر"، بتطبيق عقوبة ختان الإناث والتى تنص على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

وفي اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، ناشدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الجمعيات والمجلس القومي للمرأة بعمل ندوات وحملات توعوية بخطورة الختان وتأثيرة على الفتاة.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب ختان الإناث الإجهاض

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