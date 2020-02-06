عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهات نارية بالقسم الرابع في بنى سويف

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements


تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعة، أربعة مباريات، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دورى القسم الرابع، ببنى سويف.

ومن المقرر أن يلتقي فريق نادي بوش الرياضي، بقيادة مديره الفنى أكرم جابر، مع فريق مركز شباب الفشن، بقيادة محمد إمام ، ويسعى أبناء بوش لتحسين النتائج السلبية وتحقيق فوز أول بالمسابقة، فيما يدخل الفشن المباراة بدافع العودة للمنافسة وتعويض الخسارة بالجولة الماضية من معلمين الواسطى المتصدر .

فيما يحل معلمين الواسطى، ضيفا على فريق الشبان المسلمين، فى مباراة نارية للفريقان ، ويطمح المعليمين بقيادة مديره الفنى أحمد بدوى فى الحفاظ على صدارة المجموعة للمنافسة على الصعود ، فيما يطمح الشبان المسلمين للعودة للنتائج الإيجابية .

ويحل مركز شباب سمسطا، بقيادة مديره الفنى أحمد رمضان، ضيفا على مركز شباب باروط، بقيادة محمد حسن ، ويسعى أبناء باروط لخطف الثلاث نقاط للإستمرار فى المنافسة .

ويستضيف مركز شباب الواسطى، نظيره فريق أهناسيا، في مباراة قوية ، ويطمح اهناسيا فى تحقيق الثلاث نقاط للإستمرار فى المنافسة مع نظيره معلمين الواسطى .

وكانت الجولة الثامنة، قد شهدت إحراز 16 هدف فى 4 مباريات وأسفرت نتائج الجولة عن حفاظ معلمين الواسطى على الصدارة ومزاحمة إهناسيا في المنافسة.

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف

1- معلمين الواسطى ( لافازا ) 20 نقطة

2 - ‘هناسيا 17 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 16 نقطة

4 - الشبان المسلمين 10 نقاط

5 - باروط 10 نقاط

6 - سمسطا 9 نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 9 نقاط

8 - بوش بلا نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

بوابة الازهر azhar | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر اضغط هنا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD

منذ 41 دقيقة

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم بالدوري المصري

منذ 37 دقيقة

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

منذ ساعة و 27 دقيقة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعة و 18 دقيقة

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. بوابة الازهر الالكترونية تنشر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | ادخل هنا للحصول link مشيخة الأزهر الشريف

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. كوتينيو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. وقرار مفاجئ من مدرب الزمالك

منذ ساعة و نصف

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

06:00 م

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

06:41 م

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status