مواجهات نارية بالقسم الرابع في بنى سويف





تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعة، أربعة مباريات، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دورى القسم الرابع، ببنى سويف.



ومن المقرر أن يلتقي فريق نادي بوش الرياضي، بقيادة مديره الفنى أكرم جابر، مع فريق مركز شباب الفشن، بقيادة محمد إمام ، ويسعى أبناء بوش لتحسين النتائج السلبية وتحقيق فوز أول بالمسابقة، فيما يدخل الفشن المباراة بدافع العودة للمنافسة وتعويض الخسارة بالجولة الماضية من معلمين الواسطى المتصدر .



فيما يحل معلمين الواسطى، ضيفا على فريق الشبان المسلمين، فى مباراة نارية للفريقان ، ويطمح المعليمين بقيادة مديره الفنى أحمد بدوى فى الحفاظ على صدارة المجموعة للمنافسة على الصعود ، فيما يطمح الشبان المسلمين للعودة للنتائج الإيجابية .



ويحل مركز شباب سمسطا، بقيادة مديره الفنى أحمد رمضان، ضيفا على مركز شباب باروط، بقيادة محمد حسن ، ويسعى أبناء باروط لخطف الثلاث نقاط للإستمرار فى المنافسة .



ويستضيف مركز شباب الواسطى، نظيره فريق أهناسيا، في مباراة قوية ، ويطمح اهناسيا فى تحقيق الثلاث نقاط للإستمرار فى المنافسة مع نظيره معلمين الواسطى .



وكانت الجولة الثامنة، قد شهدت إحراز 16 هدف فى 4 مباريات وأسفرت نتائج الجولة عن حفاظ معلمين الواسطى على الصدارة ومزاحمة إهناسيا في المنافسة.



ترتيب القسم الرابع ببنى سويف



1- معلمين الواسطى ( لافازا ) 20 نقطة



2 - ‘هناسيا 17 نقطة



3 - مركز شباب الفشن 16 نقطة



4 - الشبان المسلمين 10 نقاط



5 - باروط 10 نقاط



6 - سمسطا 9 نقاط



7 - مركز شباب الواسطى 9 نقاط



8 - بوش بلا نقاط



