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عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:41 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي 4 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمباراة بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد فايلر الرباعي علي لطفي وحسام عاشور وأحمد الشيخ ومحمود وحيد من قائمة الأهلي لمبارة اليوم.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم بالفوز في 12 مباراة متتالية فيما يأتي بيراميدز في المركز الخامس بـ26 نقطة.

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