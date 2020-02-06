Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 6 / 2 / 2020 في كأس ملك إسبانيا Athletic Bilbao vs Barcelona LIVE: Copa del Rey

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:42 م
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو
مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو
Advertisements
يحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بلباو في ملعب "سان ماميس"، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

لم يصل فريق برشلونة مع كيكي سيتين، إلى جولة التأقلم والثقة المطلوبة للمرور دون عوائق في كل المباريات، حيث يتسم الفريق معه بكثر الاستحواذ لكن دون فاعلية على المرمى.

وخاض فريق برشلونة الإسباني مع سيتين 5 مباريات بكافة المسابقات، وحقق الفوز فى 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.

ويعاني برشلونة من الغيابات على الجانب الهجومي، حيث يفتقد كلاً من لويس سواريز الذي أجرى عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة، وغيابه لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تم اكتشاف معاناته من تمزق كامل في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وأشارت تقارير إسبانية إلى غيابه حتى نهاية الموسم.

ويخوض برشلونة مباراة بلباو وسط أزمات عديدة، أبرزها الصدام العنيف بين إيريك أبيدال، وليونيل ميسي، بعدما اتهم الأول بعض اللاعبين بأنهم فكروا في تغيير إرنستو فالفيردي لأنهم لم يكونوا راضين، ولم يتدربوا بجدية فى عهده، ثم رد النجم الأرجنتيني بتصريحات هجومية على زميله الفرنسي السابق، وطالبه بأنه عندما يتحدث عن اللاعبين لابد من تحديد الأسماء.
Advertisements

أخبار تهمك

بوابة الازهر azhar | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر اضغط هنا

منذ ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ يوم

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ يوم

فايلر يجهز مفاجأة أمام بيراميدز.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أساسيا

منذ حوالي 3 ساعات

صن داونز: أزمة الأهلي انتهت

منذ أقل من ساعتين

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

الآن

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 21 ساعة

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

منذ ساعة

بعد إهمال فالفيردي.. نجم جديد يلمع في برشلونة مع المدرب الجديد

منذ أقل من ساعتين

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ أقل من دقيقتين

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 9 ساعات

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

05:51 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

بوابة الازهر azhar | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر اضغط هنا

04:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status