لجنة الدفاع: "إغتيال بلعيد جريمة دولة والنيابة العمومية تحمي الغنوشي"

إعتبرت إيمان قزارة عضو لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، أنّ اغتيال بلعيد هي جريمة دولة مورطة فيها بعض مؤسساتها، وأنّ ما يحصل الآن من تشتيت للملف وإخفاء للوثائق مقصود لعرقلة معرفة الحقيقة، وهو ما يجعل لجنة الدفاع تحرص على تجميع ملفات الإرهاب لربط الصلة بين إغتيال شكري بلعيد والجرائم الإرهابية الأخرى.





وأكّدت قزارة ضرورة كشف شبكة علاقات كمال القضقاضي الذي نفّذ الإغتيال، منتقدة عدم دعوة إبن مصطفى الورغي صاحب القاعة الرياضية التي كان يتدرّب فيها القضقاضي، حيث أنّهما كانا يتدرّبان معا على تفكيك سلاح الكلاشينكوف، وفق قولها.



