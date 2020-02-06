خلال إفطار يوم الصلاة الأمريكي.. ترامب يهاجم رئيسة البرلمان





هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي، والسيناتور الجمهوري الوحيد ميت رومني، في مجلس الشيوخ الذي صوت لإدانته في محاكمته، متهمًا إياهما بالتخفي وراء معتقداتهما بشكل منافق.





وصرح الرئيس الأمريكي، في مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني، وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان: بأنني "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ، وكما لا أحب الناس الذين يقولون.. أنا أُصلّي من أجلك.. بينما تعلم أن هذا غير صحيح". وفقا لوكالة الأنباة العالمية "رويترز".





هذا انتقدت رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي، في وقت سابق من اليوم، تبرئة الرئيس ترامب مؤكدة على أنه يبقى "تهديدًا للديمقراطية الأمريكية".





هذا وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، أنه برأ ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس"؛ حيث أعطى المجلس 52 صوتًا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتًا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوًا بتبرئة ترامب، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".





وسبق أن اتهمت نانسي بيلوسي، يوم الجمعة الماضي، مجلس الشيوخ بالتستر على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.



