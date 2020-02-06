يستعد المنضم حديثا لصفوف فريق إنتر ميلان، كريستيان إيركسن، لخوض أول مباراة ديربي مع الفريق أمام ميلان الإيطالي، بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش، عندما يلتقي الفريقان الأحد المقبل، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي، في مباراة ديربي مدينة ميلانو، وهي المباراة المعروفة بإسم "ديربي الغضي".



انتقل لاعب الوسط المهاجم الدنماركي من توتنهام إلى إنتر ميلان، بنهاية مع آخر فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما أعلن إبراهيموفيتش انضمامه لميلان لفترة ثانية قبلها بشهر، بعدما قضى موسمين مع لوس أنجليس غالاكسي.



وقال إيركسن عن إبراهيموفيتش، الذي لعب لإنتر ميلان ويوفنتوس: "نحن لاعبان مختلفان، إبراهيموفيتش معتاد على مثل هذه المباريات، وأنا أخوض أول ديربي لي".



وستكون مباراة الديربي هي اللقاء الثالث لإيركسن مع إنتر ميلان، بعد أن لعب لمدة ساعة في المباراة التي فاز بها فريقه على أودينيزي 2-0، والتي جاءت بعد مشاركة قصيرة أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا، في المباراة التي فاز بها إنتر ميلان 2-1.



وقال لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: "كنت أبحث عن أكبر ناد متاح خارج الدوري الإنجليزي، ووجدته".



وأكد إيركسن أن إنتر ميلان يسعى لإحباط محاولات يوفنتوس للفوز بلقبه 9 توالياً في الدوري الإيطالي.



وقال: "مسألة بضع نقاط، نحن هنا، فاز يوفنتوس باللقب فترات طويلة، ونريد أن نعدل هذه الأشياء، وأنا هنا من أجل ذلك، سنرى في النهاية، ولكن هناك أيضاً لاتسيو".



ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بعد تعادله مع فيرونا سلبيا في الجولة الماضية.



في الوقت نفسه، يعود إبراهيموفيتش بعد شفائه من نزلة برد، ونشر لنفسه مقطع فيديو عبر تطبيق مشاركة الصور على إنستغرام، وهو يقوم بالزئير، وعلق عليه "الأسود لا يبدون مثل البشر".