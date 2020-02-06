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الاتصالات: نحرص على حماية حقوق عملاء "فودافون" بعد صفقة الاستحواذ

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:33 م
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الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الدور الرقابي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  لحماية حقوق المستخدمين فيما يخص صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية "STC" على حصة فودافون العالمية بفرعها في مصر.

جاء ذلك على هامش زيارة افتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار دور الجهاز الرقابي على تقديم خدمات الاتصالات في مصر ومراعاة جودة الخدمة والالتزام بها وحماية حق العملاء في التمتع بها.

ويبلغ عدد مشتركي  فودافون مصر نحو 44 مليون عميل بحصة سوقية تقدر بقرابة 41,7%.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شدد أن تنفيذ صفقة البيع المحتملة بشأن إستحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر مرهوناً بموافقته.

وقال الجهاز أن في حالة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالصفقة فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أضاف الجهاز أنه له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.

لفت الجهاز إلى أن سياسته تقتضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقا لقواعد الاقتصاد الحر، مؤكداً أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها عليه للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع.

شدد الجهاز أن عرض الصفقة عليه ياتي ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.


ووقعت مجموعة فودافون العالمية و ومجموعة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم مبدئية بشأن صفقة بيع محتملة تقضي باستحواذ الأخيرة على كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر البالغة 55%  بقيمة تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي) مايعادل 37.76 مليار جنيه.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 45% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك المجموعة البريطانية الأم نسبة 55% الباقية.وتمتلك الحكومة المصرية ٨٠% من أسهم المصرية للاتصالات.
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الكلمات المفتاحية

مدينة المنصورة محافظة الدقهلية عملاء فودافون القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات السعودية

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