الملك سلمان يدعو الرئيس الجزائري لزيارة المملكة

سلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة العربية السعودية.





وقال وزير الخارجية عبر حسابه في "تويتر": "تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".





وأضاف وزير الخارجية: "سعيد بزيارة الجزائر التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر ولازالت -ولله الحمد- تزداد عمقا ورسوخا بتوجيه من قادتنا؛ خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاء بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية".





وكان وزير الخارجية قد وصل اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في زيارة رسمية.





وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وعدد من المسؤولين.