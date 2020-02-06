نفى مدافع برشلونة، الفرنسي صامويل أومتيتي أن يكون قد أقدم على تخريب منزل كان يستأجره في منطقة إسبلوجيس دي يوبريغان بمدينة برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا الإسباني، والتسبب في أضرار تطالب عنها مالكة العقار بتعويض 183 ألف يورو.



وأثناء المحاكمة التي انعقدت صباح اليوم الخميس، بمحكمة ابتدائية تابعة للحي المشار إليه، أدلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً بأقواله على اتهامه بإحداث أضرار في مسكنه القديم الذي كان يعيش به بمفرده حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2018.



وأبدت المالكة استيائها من الحالة التي ترك عليها اللاعب المنزل، مؤكدة أنه خلف أضراراً في عدة أركان بالعقار، لا سيما في حوض السباحة والحديقة، لذلك تطالب بتعويض 183 ألف يورو.



ونفى أومتيتي تماماً مسؤوليته عن الأضرار التي وجدت بالمنزل، مشيراً إلى أنه تعاقد مع عاملة نظافة وكذلك عامل صيانة كان يتصل به عند الضرورة لإصلاح أي مشكلة أو عطل قد يطرأ.



وأشار الدولي الفرنسي إلى أنه لم يقم أي حفل بالمنزل، ليؤكد بذلك أن الأضرار الموجودة لم يتسبب هو أو أي من معارفه بها.



ورداً على أسئلة محامي الإدعاء عن بقع كحول مزعومة داخل المنزل، أكد مدافع برشلونة أنه لا يعرف مصدرها لأنه لا يشرب الكحول.



واستجابة من القاضي لطلب من محاميه، غادر أومتيتي المحكمة عقب الإدلاء بأقواله من أجل الصعود لطائرة خاصة صوب مدينة بلباو (شمال إسبانيا) حيث سيحل فريقه ضيفا على أثلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.