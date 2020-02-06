live| بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري" رابط يوتيوب أون سبورت kora live

يصطدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بمنافسه بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد الدفاع الجوي في إطار الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري الممتاز.





ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو ساعٍ إلى الثأر من فريق بيراميدز، والذي فشل النادي الأهلي في تحقيق أي فوز عليه حتى الآن منذ انطلاق مسيرته الموسم الماضي.





ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر تايم سبورت وأون سبورت بشكل حصري.





وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز في ثلاث مناسبات الموسم الماضي، مباراتان بالدوري الممتاز، ومباراة في الكأس، والتي ودع من خلالها الأهلي كأس مصر ورحل عن الفريق في ذلك الوقت الأورجوياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق.





وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز وهو ساعٍ أن يثبت تفوقه في رابع مناسبة على النادي الأهلي إلا أنه متخوف من الحالة الفنية الجيدة الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية بالدوري الممتاز.





ويتصدّر النادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.



