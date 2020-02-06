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يلا كورة Ahly: مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر KOOORA يلا شوت Ahly Today رابط مباشر الاهلي KORA ONLINE هدف أجايي

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:33 م
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الاهلي
الاهلي
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نتابع مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في بث مباشر  مساء اليوم 6 من فبراير يلا كورة مباشر حيث يلتقي Al Ahli vs Pyramids على ارض ستاد الدفاع الجوي في منافسات الاسبوع السادس عشر من الدور الاول في بطولة الدورى العام المصري ونرصد مشاهدة مباريات اليوم في تغطية شاملة لمباريات البطولة المصرية.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر تنطلق مباريات بطولة الدوري المصري مساء اليوم  ونرصد في نقل مباشر ومشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز  في مواجهة نارية تجمع الفريقين ونرصد مشاهدة مباريات اليوم على ملعب الدفاع الجوى في توقيت الساعة السابعة والنصف مساء في القاهرة بما يوافق الساعة الثامنة والنصف مساء في السعودية في اطار منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة المصرية.

 
بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم
بث مباشر مباريات اليوم حيث تنطلق مباراة المارد الاحمر مع فريق بيراميدز مساء اليوم ونتابعها من خلال رابط البث المباشر المجاني في منافسات الدورى العام المصري في متابعة شاملة في بث مباشر مباريات اليوم  من البطولة المصرية بجودة عالية  بث مباشر اون لاين وتغطية حصرية للمباراة لايف.

بطولة الدورى المصري الممتاز – الجولة ال16
مباراة الأهلي ضدبيراميدز
Al Ahli vs Pyramids
توقيت الساعة 19:30 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 20:30 مساء بتوقيت فى السعودية

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