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الملك سلمان يوجه بمساعدات عاجلة للصين لمواجهة "كورونا"

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:23 م
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الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز
الفجر السعودي
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مساعدات عاجلة للصين لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأجرى الملك سلمان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.


وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركته والشعب الصين الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.


كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.


من جهته، أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

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الكلمات المفتاحية

مساعدات تفشي فيروس كورونا الملك سلمان الصين

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