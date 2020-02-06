فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي بسوهاج (صور)

تحت رعاية الأنبا باسليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبإشراف الأب بولس ميخائيل مسؤول الشباب بالإيبارشية، أقيمت فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي بإيبارشية سوهاج، وذلك بدير الراهبات الفرنسيسكانيات بدرنكة.





انعقدت فعاليات المؤتمر في الفترة من الثالث من شهر فبراير الجاري، وحتي الخامس من الشهر نفسه، بحضور خسمة وثمانين شابا وشابة، حيث تضمن المؤتمر ما يلي:محاضرة عن عقيدة الشفاعة مع الأب يوحنا زكريا، محاضرات عن النمو الروحي، وكيفية قراءة ومعايشة الكتاب المقدس مع المهندس علاء إسحاق.



تضمن المؤتمر أيضًا مسرحية تفاعلية، كما أقيمت صلاة القداس بالطقس اللاتيني والطقس القبطي، بالإضافة إلى صلاة المسبحة الوردية أثناء الذهاب إلي دير درنكة، كما أقيمت أيضًا حفلات سمر ومسابقات.