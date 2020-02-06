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تحيا تونس تقترح أسماء مرشحيها ولا تطالب بوزارات السيادة

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:27 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أفادت بعض المصادر، بأن حزب تحيا تونس قد اقترح على المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، عددا من الأسماء لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الأسماء المقترحة من تحيا تونس، هي:

سليم العزابي
سنية بالشيخ
مبروك كرشيد
شكري بن حسن
فيصل الحفيان
منى كريم
مهدي بن عبد الله
هاجر الشريف

ويشار إلى أنه من بين الوزارات التي طالبت بها حركة تحيا تونس، نذكر وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والتكوين المهني والتشغيل والبيئة والشؤون المحلية.
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