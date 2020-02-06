التيار الديمقراطي يطالب بوزارة العدل أو الداخلية

إقترح التيار الديمقراطي 5 أسماء لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مطالبا بالحصول على وزارة العدل أو الداخلية، مع تأكيد موقفه الرافض لتحييد وزارات السيادة، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.





ومن بين الوزارات الأخرى التي اقترح التيار توليها، نذكر وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجارة.



