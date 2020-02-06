Advertisements
التيار الديمقراطي يطالب بوزارة العدل أو الداخلية
الخميس 06/فبراير/2020 - 05:14 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
إقترح التيار الديمقراطي 5 أسماء لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مطالبا بالحصول على وزارة العدل أو الداخلية، مع تأكيد موقفه الرافض لتحييد وزارات السيادة، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.
ومن بين الوزارات الأخرى التي اقترح التيار توليها، نذكر وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجارة.
ويجدر التذكير، بأن حزب التيار الديمقراطي قام بتعديل موقفه، حيث كان منذ مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي يطالب بوزارات العدل والداخلية والوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد، بينما اكتفى في مشارورات تشكيل الحكومة مع المكلف الياس الفخفاخ، بالمطالبة بإحدى وزارات السيادة على أن تكون إما العدل أو الداخلية.
Advertisements