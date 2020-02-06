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عاجل.. بيراميدز يعلن إذاعة مباراة الأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:18 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي بيراميدز، إذاعة مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز، والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الخميس، باستاد الدفاع الجوي .


أوضح النادي أن المباراة ستذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بشكل طبيعي في موعدها على الهواء مباشرة.


ويأتي قرار إذاعة المباراة بعد الاتفاق المرضي الذي تم بين نادي بيراميدز وشركة بريزنتيشن سبورتس بشأن حقوق البث الفضائي للمباريات.

ويقدم لكم موقع الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي أمام بيراميدز اليوم:

1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- الاتحاد السكندري 27 نقطة

5- بيراميدز 26 نقطة

6- انبي 23 نقطة

7- الإنتاج الحربي 22 نقطة

8- سموحة 21 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- حرس الحدود 18 نقطة

12- المصري 16 نقطة

13- أسوان 15 نقطة

14- طلائع الجيش 15 نقطة

15- وادي دجلة 14 نقطة

16- طنطا 13 نقطة

17- مصر المقاصة 13 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة.

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