وزير الاتصالات: "المصرية للاتصالات" تدرس كافة البدائل بشأن حصة فودافون





أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة المصرية للاتصالات تدرس جميع الخيارات والبدائل بشأن صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بفرعها في مصر البالغة 55%.





وقال الوزير إن كافة البدائل الإستثمارية متاحة الدراسة من قبل الشركة المصرية للاتصالات ومنها طرح حصتها بشركة فودافون مصر للبيع كلها او جزء منها.





وتعتزم الشركتان حال الإنتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الإستمرار فى إستخدام علامة فودافون التجارية ، وإتفاقيات التجوال المتميزة ، والإستفادة من الأسعار وإتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية ، ومجموعة من الخدمات الأخرى.وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة .لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.





وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد إستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافى للجهالة على شركة فودافون مصر . ومن المتوقع إتمام عملية البيع فى نهاية يونيو 2020.