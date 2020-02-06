توجيه عاجل من خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فيروس "كورونا" بالصين





أجرى ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، بالرئيس الصيني شي جين بينج.





وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي عن مشاركة المملكة للصين مشاعر الألم، بسبب إنتشار فيروس كورونا الجديد، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، لافتاً إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.





وأشار الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل لتقديم مساعدات للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.





وفي نفس الاتجاه، أكد الرئيس الصيني على أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبراً عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس.



