البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد خفض الرسوم الصينية

استمرت البورصة الأمريكية في تحقيق المستويات القياسية المرتفعة في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الصين أنها ستخفض بمقدار النصف الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة، اعتبارًا من الرابع من فبراير، وذلك بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.





وعلى صعيد البيانات الأقتصادية أعلنت "تويتر" ارتفاع إيراداتها لمستوى قياسي خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تجاوزت مليار دولار ليرتفع السهم بنحو 15 بالمائة.





وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 29367.5 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 3342 نقطة.





وزاد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 9524 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار عند مستوي 98.354.