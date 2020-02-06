جامعة كفرالشيخ تحصد الميدالية الفضية في كرنفال أسبوع الفتيات الخامس

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن "أمينة وائل محمد فؤاد " و" أماني متولي عبد الظاهر " الطالبتان بكلية التربية النوعية حصلتا على المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات النشاط الثقافى في "مسابقة مجلة الحائط" خلال المشاركة في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي نظمته جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ورؤساء الجامعات المصرية ونوابهم، والطالبات المشاركات خلال الفترة من 31 يناير وحتي 6 فبراير الحالي بمشاركة 4 آلاف طالبة من 25 جامعة حكومية.



وكرم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، الطالبات الفائزات.



وأعرب رئيس جامعة كفرالشيخ، عن سعادته بفوز الطالبتين، مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.



وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميز والريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.



