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وزيرا قطاع الأعمال والصناعة يكرمان "بورتو جروب" كأفضل شركة تطوير عقاري

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
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كرم الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، شركة بورتو جروب لكونها أفضل شركات التطوير العقاري في مصر أداء، وتسلم الجائزة الدكتور محمد سيد رئيس مجلس إدارة الشركة. 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها مجلة أموال الغد بحضور لفيف من الشخصيات العامة وقيادات كبرى الشركات.

وحصلت الشركة على الجائزة وفقا لإنجازاتها  لكونها من أفضل الشركات في القيمة السوقية والعائد الإجمالي وتطور الإيرادات والأرباح والأداء بجانب أنها الافضل في التطوير العقاري وآنشاء الكومباوندات السكنية والسياحية، وهو ما يؤهلها في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

يذكر أن شركة بورتو جروب تحصل على أفضل شركة على مدار الأعوام الماضية بعدما أثبتت مدى قوتها في إدارة عملياتها بالسوق المصرية، وأثبتت قوتها وقدرتها على تحقيق ما تصبو إليه من إرضاء لأذواق عملائها مع الحفاظ على تحقيق أعلى مستوى للرفاهية.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة وزير قطاع الاعمال بورتو جروب

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