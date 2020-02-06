حركة الشعب تقترح 6 أسماء لتولي مناصب وزارية

أكّد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحات إعلامية، بأن الحركة قامت باقتراح 6 أسماء على المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، لتولي مناصب وزارية.





وبحسب المغزاوي، فإن الأسماء المقترحة هي:

محمد المسليني

نصر بالحاج

فتحي بالحاج

نجيبة بن حسين

منصف بوزازي

عبد الناصر العراب





وذكر المغزاوي أنه من الوزارات التي اقترحت حركة الشعب توليها، وزارات التجارة والفلاحة والتشغيل على سبيل المثال.





كما أكّد أمين عام حركة الشعب، على رفضهم لحكومة مزدوجة تجمع التقنيين والسياسيين، مشيرا إلى أنّهم أكّدوا للفخفاخ مطالبتهم بحكومة سياسية، وطالبوا أيضا بضرورة التشاور مع الحركة بخصوص وزارات السيادة.