دبلوماسي سابق يوضح أولويات القمة الـ33 للاتحاد الأفريقي بإثيوبيا

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن أولويات القادة الأفارقة خلال القمة الـ33 للاتحاد الإفريقي تأمين استمرارية الجهد المبذول على مستوى القارة في كافة القطاعات والمجالات السياسية والامنية والاقتصادية والتنموية، مع مراجعة خطط الاتحاد الأفريقي باستمرار وتصويبها طوال الوقت، إلى جانب الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.





وأضاف "الحفني"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك تعثر من قبل عدد من الدول خاصة التي تشهد نزاعات وقصور عن أداء ما يلزم من مساهمتها في الاتحاد الأفريقي، وما زالنا حتى الآن نواجه مشكلة في تدبير كافة المبالغ المطلوبة لميزانية الاتحاد على المستوى الإفريقي، ونستعين بأطراف خارجية، وهذا في بؤرة اهتمامات الزعمات الإفريقية.



