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مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الريال ضد ريال سوسيداد

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:51 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 6 / 2 / 2020، أبرزها مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري، ومباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة المصري ضد طنطا، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

بيراميدز ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"
لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ16"
شباب الأهلي ضد الجزيرة، تقام المباراة في تمام 6:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ14"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المغربي بمواجهة سريع وادي زم ضد الوداد المغربي في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"
النصر ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الأهلي ضد الأتفاق، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"
الريال ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

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