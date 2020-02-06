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أيمن صابر يستعد لطرح "محلمتش بيك" احتفالاً بعيد الحب

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:51 م
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أيمن صابر
أيمن صابر
الفجر الفني
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يستعد المطرب أيمن صابر، لطرح أغنيته الجديدة "محلمتش بيك" خلال الأيام القادمة وذلك تزامناً مع عيد الحب.

 

الأغنية من كلمات أحمد عوض، وألحان أحمد حافظ، وسيتم طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من إخراج راندلا قديح، وهو يعتبر التعاون الثاني له معها بعد أغنية بحنلها، والتي حققت مشاهدات عالية بعد نزولها مباشرة.

 

أيمن صابر بدأ في عمل أول أغنيه له من ألحانه الخاصة "روحي معاك" في ٢٠١٠ وبعد ذلك دويتو مع صديقه حماده سعيد، وطرح أغنية أخرى بعنوان "لون ماضينا" في ٢٠١١، وفي عام ٢٠١٢ قام بغناء دعاء ديني وكانت انطلاقته في ٢٠١٦ بعد تعرفه على الكاتب احمد عِوَض وأصدرا بعدها أغنية أتعودت غيبتك وكانت بداية حقيقية لأعمال فنية أفضل، وفي عام ٢٠١٩ أصدر أول فيديو كليب بعنوان بحنلها والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة الكبيرة راندلا قديح بالتعاون مع أحمد عِوَض وألحانه وعمرو عدلي.

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