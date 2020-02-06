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ليلى علوي ترأس لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:58 م
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مهرجان البحرين السينمائي
مهرجان البحرين السينمائي
يارا أحمد
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تترأس النجمة ليلى علوى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية للدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائى الذى يقام فى الفترة من 4 الى 8 مارس المقبل برئاسة الناقدة منصورة الجمرى ..وقد أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي، عن تشكيل لجان تحكيم مسابقات الأفلام الروائية وأفلام الطلبة والوثائقية وأفلام مسابقة مركز تفوق.


وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتى ترأسها النجمة المصرية ليلى علوي لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية. في عضويتها كل من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد أمين صالح.


ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة والأفلام الوثائقية المنتج والسيناريست فريد رمضان، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي البحريني حسن حداد والأستاذ في جامعة البحرين الدكتور محمد السيد.


أما بالنسبة للجنة تحكيم أفلام مسابقة مركز تفوق فيترأسها الممثل والمخرج البحريني جمعان الرويعي وتضم في عضويتها عضو مركز تفوق فاطمة ربيعة والفنانة البحرينية أمينة القفاص.


ويهدف مهرجان البحرين السينمائي الذي ينظمه نادي البحرين للسينما في دورته الأولى إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يحمل الإضافة النوعية للحركة الثقافية في مملكة البحرين، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة العربية، واكتشاف المبدعين وتشجيعهم.

تقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي Bahrain Film Festival تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 4 لغاية 8 مارس 2020 وذلك برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار. ويقام المهرجان بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة واثراءهما في منطقة الخليج العربي. ويأتي تنظيم المهرجان من قبل نادي امتداد لـ "مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيا قصيراً.


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