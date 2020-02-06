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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:48 م
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بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فوز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي بجائزة أفضل هدف للفريق في شهر يناير بهدفه في مرمي نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد قاد فريقه ليفربول لفوز علي حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أن يسجل هدف فريقه الثاني في المباراة بالدقيقة 90 بطريقة رائعة بعد أن أرسل له الكرة الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر لاعب نادي ليفربول بينما سجل الهدف الأول لصالح الريدز المدافع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك لاعب نادي ليفربول.


وينفرد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 26 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه حامل لقب البطولة الإنجليزية نادي مانسشتر سيتي.

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