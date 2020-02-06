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كريم العمري لـ'الفجر الفني': أتمنى العمل مع يحيي الفخراني.. و"ختم النمر" نقطة تحول في حياتي

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:41 م
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كريم العمري
كريم العمري
حوار/ روان هيثم محمد
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-"حكايات بنات" من أقرب الأعمال لقلبي.

-أتمنى العمل مع "يحيي الفخراني" و "عادل إمام".

-أهلي وأصدقائي هما الجندي المجهول في حياتي.


ظل سنوات بطلاً بالقوات الجوية المصرية يعمل بها ضابطاً لمدة تناهز العشرون عاماً حتى وصل الي رتبة مقدم، لكن حبه للمجال الفني منذ صغره تغلب على كونه مقدم وقدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع كسب قلوب الملايين.

فتح الفنان كريم العمري قلبه لـ"الفجر الفني" وتحدث عن أسباب قبوله للمشاركة في مسلسل "ختم النمر" وأحدث أعماله الفنية وإلى نص الحوار..

حدثنا عن تجربتك في مسلسل ختم النمر؟

تجربتي في مسلسل ختم النمر تمثل لي نقطة تحول في حياتي، ومزيج من مخرج ومؤلف وشركة إنتاج وأبطال محترمة لانني شاركت مع المخرج أحمد سمير فرج لأول مرة، الأستاذ أحمد محترم جدا و يكن في اهتمامه أول شئ هو الممثل وتطوير أداءه ومعالجة عيوبه وهذه الأشياء أفادتني كثيرا، بالإضافة الى مشاركتي التي أسعدتني مع صديقي وحبيبي أحمد صلاح حسني في أول بطولة له لانه شخصية متواضعة جدا، وبالطبع باقي طاقم العمل والأستاذ الكاتب محمد عبد المعطي الذي تميزت جميع أعماله بطابعها المميز الغير تقليدي.


هل تابعت ردود أفعال الجمهور على هذا المسلسل؟

ظهوري في هذا المسلسل من المنتصف، وبدأت تتوالى الردود والأسئلة حول الأحداث من قبل الجمهور منذ ظهور اسمي على التتر.


هل ردود أفعال الناس السلبية على شخصيتك في اي عمل تقوم به يزعجك؟

أي دور أقوم به يحتوي على الإيجابيات والسلبيات، وأقوم بفهم دوافع هذا الدور قبل محاولتي لظهور ايجابياته، كون ان الجماهير تنتقد ردود فعل الشخصية التي أقوم بها هذا في حد ذاته معناه انني نجحت، انا اتقبل النقد بكل حب ودائما ما أحب توجيهي لكي اطور من نفسي.


هل خوضك بمجال التمثيل أثر على عملك كظابط بسلاح الطيران المصري؟

انا حاليا ممثل فقط، لانني خرجت من الخدمة واسعى الى تحقيق هدف وحلم معين في حياتي.


ما الدور الذي تتمنى عمله؟

أتمنى أن أناقش قضايا خطف الأطفال وإحساس الأهالي القاتل ومأساتهم بفقدان أبنائهم وتوعية الأهالي من أخطاء وقع فيها غيرهم.


من كنت تريد العمل معه في زمن الفن الجميل؟ وحالياً؟

كنت أتمنى العمل من زمن الفن القديم بالطبع مع الأستاذة سعاد حسني، عبد الحليم حافظ، فؤاد المهندس، ليلى طاهر، أحمد مظهر، شكري سرحان، محمود المليجي، نور الشريف جميع الأجيال الذهبية.

وحاليا، أتمنى العمل مع الأستاذ يحيي الفخراني وعادل إمام، أحمد عز، أحمد السقا، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز هذه الشخصيات أعطت الكثير للسينما والمجال الفني.


ما من أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟

مسلسل "حكايات بنات" من أقرب أعمالي لقلبي بما يحتويه من مشاعر وغضب وتمثيله لحالات المجتمع، بالإضافة لفريق العمل جميعنا أصدقاء متحابين وكان أول تجربة لي مع المنتج طارق الجنايني من الشخصيات المحترمة واي عمل يقوم به يحقق نجاحا كبيرا، والمخرج المتواضع مصطفى أبو سيف وتقديمه الدعم والمساندة للفنان.

من هو الجندي المجهول في حياتك؟

الجندي المجهول رقم واحد في حياتي هما أهلي بكل تأكيد دائما في ظهري بالدعم والتشجيع، بالإضافة الى جميع زملائي وأصدقائي وتقديمهم للدعم لي بشكل لم أكن اتوقعه.


ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟

موضعي في القصة، هل مؤثرا ام لا وما المساحة التي استطيع ان اعبر بها عن مشاعري، رفضت العديد من الاعمال الفنية في الموسم الرمضاني الماضي منهم بسبب عدم امتلاكي الوقت الكافي والبعض الأخر نتيجة لعدم مناسبة كيفية الدور بشخصيتي.


مالفريق الرياضي الذي تشجعه؟

اشجع نادي الزمالك، لكنني صراحة أحب نادي الأهلي لانه أعظم كيان رياضي في مصر.


في نهاية حديثنا، ما الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

حاليا، أقوم بتصوير مسلسل حكايات بنات وختم النمر والاختيار مع أمير كرارة، وإخراج الأستاذ بيتر ميمي والكاتب العظيم باهر دويدار، وتعاقدت على عملين فنيين بعد الموسم الرمضاني.
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