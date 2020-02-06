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بعد إهمال فالفيردي.. نجم جديد يلمع في برشلونة مع المدرب الجديد
الخميس 06/فبراير/2020 - 04:04 م
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الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إذاعية اليوم أهمية نجم لامع في شباب برشلونة ينتظر فرصة الظهور مع المدير الفني الحالي كيكي سيتين ، بعد أن أهمله إرنيستو فالفيردي.
ووفقا لشبكة "كادينا سير": "أليكس كويادو
، مناضل دائما في برشلونة، قبل 6 سنوات كان عليه أن يسافر إلى روسيا للعب بطولة مع
صغار الماسيا ، بنفس الوقت جدته كانت مريضة , اليكس وعد بالفوز والعودة وحدث ، لقد
فاز وعاد ولكن جدته ماتت بالفعل".
وتابعت: " كويادو بعمر 6 سنوات .. انفصل والده عن
والدته .. استمر بالعيش مع عائلة والدته ...هم كل ما يملك، جده كان يوفر 100 يورو
لأجل السفر ومشاهدة كويادو بكل المناسبات".
واختتمت الإذاعة: "الآن كويادو يبدأ رحلة النضال
للفوز بمركز مع كيكي سيتين".
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