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بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:03 م
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اللقاء
اللقاء
عبداللطيف هيبة
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد: إن الحزب لا يزايد على مصلحة الوطن أو الدولة أو المواطن المصري، ولا هدف ولا مصلحة سوى مصلحة المواطنين.

وجاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار "أبو شقة" إلى أنهم يعدون قانون لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية، وإلى أنه سيتم طرح القانون على الحوار المجتمعي، عملًا بمبدأ الديمقراطية.

وشدد "أبو شقة" على أن عظمة حزب الوفد، في أنه لا ينحاز أو يتعصب لرأي غير المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن القوانين ستظهر بصياغة مثلى.

ولفت "أبو شقة" إلى المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبناء دولة حديثة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف "أبو شقة" أن حزب الوفد يضم ٢٠٤ مقرات في جميع المحافظات، ويضم لجان نوعية على غرار مجلس النواب وتشمل ٢٥ لجنة من المتخصصين والفنيين كل في مجاله.
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
بهاء أبو شقة: حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
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