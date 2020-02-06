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صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:02 م
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بروفات حفل ليلة حب - لأم كلثوم
بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم"
الفجر الفني
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انتهي أمس المايسترو محمد عثمان والنجمات الخمس "مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود" من بروفات حفل "ليلة حب" لإحياء ذكري كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن مشروع ليالي سهرات زمان.

 

وأعلن "عثمان" أن حفل الغد سيكون لمقاطع أغانى أم كلثوم وغنائها بنفس الطبقات الموسيقيّة ونفس شكل الفرقة، وهو حلم من أحلامه التي بات يحلم بتحقيقها.

 

ومن الجدير بالذكر أن الحفل سيقام غدًا الجمعة ٧ فبراير علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس، في تمام السابعة والنصف مساء.

صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
صور بروفات حفل "ليلة حب - لأم كلثوم" بقيادة المايسترو محمد عثمان
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