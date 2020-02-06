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صن داونز: أزمة الأهلي انتهت

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:54 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
الفجر الرياضي
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أكد خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أن أزمة الأهلي انتهت قبل مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال: "الأهلي على طريق العودة الصحيحة لأن أزمته كانت في التهديف لكن تم حلها بالتعاقدات الجديدة.. علينا أن نعرف أن الفريق الأحمر لا ينسى ما عليه أما أزمة صن داونز فتكمن في غياب مهاجمه الأساسي للإصابة لمدة 3 شهور لكن الفريق بشكل يعاني من حالة من الاستقرار على مدار السنوات الأخيرة مع بيتسو موسيماني ولذلك لا يقم بتغييراته إلا بعد الدقيقة 75".


وأضاف خالد علي لبرنامج "مع شوبير" عن سر الضحكة على القرعة: "حكاية الضحكة الشهيرة التي اعتبرها البعض سخرية أنه عندما تم اختيار الأهلي من الوعاء الأول كان خلفي مدير الكرة بصن داونز وهو من يسحب قرعة المستوى الأول فقلت له لو لقيت صن داونز ارميها في أي حتة وبالفعل قام على المسرح وأثناء سحبه القرعة انتظر لثانيتين فارتفع صوتي في القاعة بلاش صن داونز لأنني تأكدت وقتها أنه اختارنا لمواجهة القلعة الحمراء كما كنت أتوقع ذلك".


تابع: "كنت أخشى مواجهة الأهلي وقلت لديديه زوكورا لا تسحب قرعتنا معه ولذلك ظهر الموقف كأنني أسخر من القرعة وهو ليس بصحيح لأنني في الأساس أهلاوي لكن طبيعة عملي تحتم علي إتقانه من أجل فريقي".

 
وواصل: "صن داونز سيتابع مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي.. بيتسو موسيماني قال لي إنه لا يريد الخروج من دوري أبطال إفريقيا لأنه يطمح للفوز باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية من أجل حلمه الكبير وهو الفوز ويرى موسيماني أن حلم الفوز بمونديال الأندية لن يتحقق إلا مع فريق من شمال إفريقيا".


وأردف خالد علي: "بمجرد التأهل درسنا كل الأندية التي من المحتمل أن نواجهها.. بيتسو موسيماني يتقاضى حاليًا بدون الضرائب 40 ألف دولار وبحساب الضرائب سيكون 70 ألف دولار".


وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمنسق عام صن داونز وهو يضحك بعد الاعلان عن مواجهة الأهلى وتفاعل معها رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على أنها سخرية من القلعة الحمراء.

 
كان صن داونز قد فاز على الأهلي في النسخة الماضية بخماسية نظيفة وأطاح به من دوري أبطال إفريقيا.


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