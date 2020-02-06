بهاء أبو شقة: حزب الوفد ملاذ كل مصري

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد: إن الحزب قبلة وملاذ كل مصري.



وجاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



ورحب "أبو شقة" بجميع الحضور في بيت الأمة المصرية، الذي يمتد بجذوره إلى ما يزيد على مئة عام.



وأكد أن بيت الأمة في تاريخه كان مع الدولة المصرية والوطن والمواطن، فدائما له دور قوي ورأي وموقف ثابت لا يحيد عن مواقفه الثابتة والراسخة.



وأشار إلى أن الوفد كان دائما مدافعا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن، وسيظل كذلك لأن تلك ثوابت ومبادئ لا تتغير ولا تحيد بأي صورة من الصور.



وشدد على أن حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم، موضحا أنه رؤية الحزب تتمثل في الدفاع عن الوطن والديمقراطية والمواطنين والطبقات الكادحة.



واختتم بأن أغلب القوانين التي صدرت لحقوق الطبقات الكادحة، كانت في أثناء حكومة حزب الوفد، وجاءت مقولة طه حسين الخالدة "التعليم كالماء والهواء".