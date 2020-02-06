Advertisements
Advertisements
Advertisements

بهاء أبو شقة: حزب الوفد ملاذ كل مصري

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:58 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد: إن الحزب قبلة وملاذ كل مصري.

وجاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ورحب "أبو شقة" بجميع الحضور في بيت الأمة المصرية، الذي يمتد بجذوره إلى ما يزيد على مئة عام.

وأكد أن بيت الأمة في تاريخه كان مع الدولة المصرية والوطن والمواطن، فدائما له دور قوي ورأي وموقف ثابت لا يحيد عن مواقفه الثابتة والراسخة.

وأشار إلى أن الوفد كان دائما مدافعا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن، وسيظل كذلك لأن تلك ثوابت ومبادئ لا تتغير ولا تحيد بأي صورة من الصور.

وشدد على أن حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم، موضحا أنه رؤية الحزب تتمثل في الدفاع عن الوطن والديمقراطية والمواطنين والطبقات الكادحة.

واختتم بأن أغلب القوانين التي صدرت لحقوق الطبقات الكادحة، كانت في أثناء حكومة حزب الوفد، وجاءت مقولة طه حسين الخالدة "التعليم كالماء والهواء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب الوفد الوفد أبو شقة

أخبار تهمك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ ساعة و نصف

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

منذ حوالي 4 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 23 ساعة

ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يجهز مفاجأة أمام بيراميدز.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أساسيا

منذ أقل من ساعتين

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

02:48 م

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

12:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status